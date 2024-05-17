نتمنى معا أن تسمع كلمة مليون دولار بين يديك، أكسب مليون دولار في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو دريم خطوات التقديم وأرقام المسابقة 2024، تم فتح فرصة الاشتراك في مسابقة الحلم مجانًا لهذا الشهر، وذلك احتفالاً بيوم التأسيس في المملكة العربية السعودية، تعد مسابقة الحلم فرصة رائعة للمواطنين العرب لتحويل أحلامهم إلى حقيقة، يتيح الاشتراك في المسابقة للمشاركين فرصة الدخول في سحوبات على جوائز مالية متنوعة ومغرية، تحظى مسابقة الحلم بمتابعة واسعة النطاق في جميع أنحاء الوطن العربي.

مليون دولار بين يديك مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو دريم خطوات التقديم 2024

نضعك الآن أمام حلمك مليون دولار بين يديك، أكسب مليون دولار في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو دريم خطوات التقديم وأرقام المسابقة 2024، لن تخسر شيئا ولكنك ستكسب كل شيء إذا إتبعت معنا الخطوات البسيطة التالية للتقديم في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو دريم:

للمشاركة في مسابقة الحلم، يمكنك بسهولة إرسال كلمة “حلم” أو “Dream” عبر رقم الهاتف المخصص لبلدك.

بعد ذلك، ستتلقى رسالة تأكيد تفيد بأنك قد قمت بالمشاركة بنجاح.

في الخطوة التالية، سيُطلب منك إرسال الإجابة على سؤال المسابقة عبر نفس الرقم الذي استخدمته للتسجيل.

وفي يوم السحب، سيتم الإعلان عن الفائز بالمسابقة، حيث يكون الفرصة متاحة لجميع المشاركين للفوز بالجوائز المقدمة.

أرقام الإشتراك في مسابقة مصطفى الأغا الحلم

وبعد أن تعرفت معنا من خلال ما تم ذكره على مليون دولار بين يديك، أكسب مليون دولار في مسابقة “مصطفى الأغا” الحلم أو دريم خطوات التقديم نصل الآن إلى الشق الثاني من المسابقة وهو أرقام الإشتراك في المسابقة والتي تتمثل في: