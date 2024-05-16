“هتضيف أولادك على بطاقة التموين” سيبك من التعب وسجلهم دلوقتي إلكتروني من البيت!

في الآونة الأخيرة أصبحت جميع الخدمات الحكومية متوفرة بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر الخدمة، حيث قامت وزارة التموين بفتح باب يمكن المواطنين بإضافة المواليد الجدد وإنشاء البطاقات التموينية وجميع الخدمات الإلكترونية عبر منصة مصر الرقميه للتموين، وحددت بعض الضوابط والشروط وذكرت طريقة التقديم، والتي نعرضها في السطور التالية بالإضافة إلى رابط التسجيل تابعوا التفاصيل.

رابط التسجيل في منصة مصر الرقمية

يمكنك الاستفادة من خدمات وزارة التموين كإنشاء بطاقة تموينية جديدة أو إضافة مولود تخطى عمر الخمس سنوات أو غير ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية قم بالانتقال إلى البوابة الرقمية الرسمية بالضغط هنا .

بعد ذلك سجل دخولك عن طريق إنشاء حساب جديد.

قم بملء البيانات الخاصة بك مثل إدخال الرقم القومي للشخص المضاف إلى بطاقة التموين بالفعل.

ومن ثم اضغط على زر “خدمات التموين”.

ثم انقر فوق تبويب “إضافة مواليد”.

بعد ذلك قم بإضافة أفراد الأسرة المراد تغطية بطاقة التموين لهم.

ثم اكتب اسم الأفراد الجدد بالكامل ومن ثم إدخال الرقم القومي وصلة القرابة ثم النقر على زر “ضم الأبناء”.

وأخيرا اضغط على تبويب “إضافة” وبذلك تكون تمكنت من التسجيل في منصة مصر الرقميه للتموين.

ضوابط وشروط التسجيل في منصة مصر الرقمية للتموين

وضعت وزارة التموين بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها للتسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين من أجل إضافة مواليد جديدة وتتمثل الشروط في كل ما يلي: