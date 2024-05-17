قرار رسمي من الحكومة… زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الحكومي 2024 المجلس القومي يحدد

زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الحكومي 2024، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتنفيذ أضخم حزمة اجتماعية طارئة للحماية الاجتماعية بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه بدءا من الأول من شهر مارس الماضي لعام 2024، تشمل هذه الحزمة زيادة في أجور العاملين في القطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية بمبالغ تتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية،

وتوزعت الزيادات على النحو التالي 1000 جنيه الدرجات من السادسة إلى الرابعة، 1100 جنيه الدرجات من الثالثة إلى الأولى و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول الوزارة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير معيشة كريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الحكومي 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر سلسلة من القرارات الهامة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تضمنت هذه القرارات زيادة الأجور والعلاوات للعاملين في القطاع العام وقد أشارت التعليمات الجديدة إلى تقديم العلاوة الدورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين مع حد أدنى يبلغ 150 جنيها هذا وقد قررت الحكومة أيضا صرف حافز إضافي.

حيث يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويتزايد بمقدار 50 جنيها لكل درجة حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، مما يتطلب تكلفة إجمالية تبلغ 37.5 مليار جنيه، ويأتي هذا في إطار إجمالي للتكلفة يبلغ حوالي 65 مليار جنيه، مما سيساهم في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% لتصل إلى 6 آلاف جنيه وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي

تشكل هذه الزيادة الرابعة للعمال في القطاع الخاص خلال فترة قدرها عامين، حيث تمت الزيادات السابقة على النحو التالي: