cairo.gov.eg 2024.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي

انتظار نتائج الصف الرابع الابتدائي 2024، عبر بوابة التعليم الأساسي في الوقت الذي ينتظر فيه الطلاب وأولياء الأمور، بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي 2024، تزداد التوترات والترقب. تعلن بوابة التعليم الأساسي نتائج جميع طلاب مراحل النقل برقم الجلوس، وتعتبر هذه البوابة المنصة الرسمية والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، من خلال بوابة التعليم الأساسي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج الصف الرابع، الخامس، والسادس الابتدائي، بكل سهولة ودقة.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

بوابة التعليم الأساسي توفر خدمة مميزة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تمكنهم من معرفة درجاتهم في جميع المواد الدراسية بالتفصيل، تعد هذه البوابة المصدر الرسمي الوحيد المعتمد، من وزارة التربية والتعليم لإعلان النتائج، مما يضمن دقة وموثوقية المعلومات المقدمة، تتيح البوابة للطلاب الاطلاع على نتائجهم برقم الجلوس فقط، مما يسهل عملية الوصول إلى النتائج بسرعة وسهولة، دون الحاجة إلى زيارة المدرسة أو الانتظار لوقت طويل.

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس

معرفة نتائج الامتحانات، لها تأثير كبير على الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد خطوة مهمة لتقييم الأداء الأكاديمي وفهم مدى التقدم الذي أحرزه الطالب خلال العام الدراسي، تعطي النتائج صورة واضحة عن نقاط القوة والضعف في مختلف المواد الدراسية، مما يساعد الطلاب على التركيز على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في المستقبل، كما تساهم النتائج في تحفيز الطلاب لتحقيق أداء أفضل في المراحل الدراسية المقبلة.

مجموع درجات مواد الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح وتقدير الدرجات، لسنوات النقل في المرحلة الابتدائية تتم بالتزامن مع أداء الطلاب للامتحانات، لضمان عرض النتائج في أسرع وقت ممكن، الجدير بالذكر أن الدرجة الإجمالية لكل مادة دراسية تبلغ 100 درجة، موزعة على النحو التالي:

– 30 درجة لامتحانات شهر مارس وأبريل.

– 35 درجة لامتحان المهام الأدائية.

– 5 درجات للسلوك والمواظبة.

– 30 درجة لامتحان نهاية العام.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع – الخامس – السادس الابتدائي

للحصول على نتائج الصف الخامس الابتدائي، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عنها بطرق متعددة، يمكن الحصول على النتائج ورقيا من خلال مكتب شئون الطلاب التابع للمدرسة، أو إلكترونيا عبر الإنترنت إذا قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بنشر النتائج على موقعها الإلكتروني، تقدم بعض المديريات، مثل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خدمة الاستعلام عن النتائج عبر الإنترنت، يمكن الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني باتباع الخطوات التالية: