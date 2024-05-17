عبر وكالة عدل aadl.com.dz.. تِلك خطوات وأسعار وشروط التسجيل في عدل 3 لامتلاك وحدات سكنية بيعًا بالإيجار

بفارغ الصبر ينتظر الجزائريين فتح التسجيل في سكنات عدل 3، حيث الحصول على وحدات سكنية للبيع بالإيجار من خلال الحكومة، وذلك ضمن الاكتتاب الثالث من مشروع عدل، وحتى اللحظة الحالية لم يتم الإعلان رسميًا عن فتح باب التقديم على السايت، ولهذا البحث الآن عن شروط التسجيل في عدل 3 وطريقة التسجيل حال الإتاحة، بالإضافة إلى أسعار الوحدات السكنية، ونوضح لكم تفاصيل مختصرة حول هذا الأمر، فكونوا معنا.

شروط التسجيل في عدل 3

بكل تأكيد نفس شروط التقديم في الاكتتاب الثالث عدل 3 هي نفسها الشروط الخاصة بالتسجيل في عدل 1 و2، حيث الشروط التالية ينبغي أن تتوافر في المتقدم:

أن يكون المتقدم حامل للجنسية الجزائرية.

إقامة المتقدم داخل واحدة من ولايات الوطن.

يبدأ العمر من 19 سنة ولا يزيد عن 70 عام.

عدم استفادة المتقدم من الاكتتاب بالبرنامج الأول السابق أو الثاني.

تقديم البيانات الشخصية الخاصة به بطريقة صحيحة.

عدم امتلاك المتقدم وحدة سكنية أو منزل أو ما يصلح للسكن والعيش أو البناء من الأساس.

الدخل الشهري ما بين 24 ألف دينار وأقصى مبلغ للدخل 118 ألف.

تسديد الرسوم الخاص بالحجز والتي تُحدد على حسب مساحة الشقة.

أسعار سكنات عدل 3

حتى الآن لم يتم إطلاق برنامج الاكتتاب، ولكن صرح وزير السكن الجزائري في وقت سابق أن الأسعار بكل تأكيد ستزيد عن أسعار السكنات في المراحل السابقة، وذلك بعد رفع أسعار مواد البناء، ويتم الآن دراسة عادلة من أجل تحديد سعر مناسب للسكنات ومنطقي مناسب للكل وليس به أي تكلفة إضافية على المستفيد، وحين تدشين البرنامج وإطلاقه رسميًا سيتم الإعلان عن مساحة الوحدات المتاحة في كل محافظة وأيضًا سعرها الرسمي.

طريقة التسجيل في سكنات عدل 3

وضحنا لكم أسعار وشروط التسجيل في عدل 3، وعن التسجيل فلا يتطلب من المتقدم سوى اتباع ثلاث خطوات كالتالي: