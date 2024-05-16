لكل اللي معه تليفون شاومي… احذروا من ثغرات خطيرة تهدد موبايلاتكم!

صرح مؤخراً خبراء التكنولوجيا عن وجود بعض الثغرات في هواتف شاومي الصينية تؤدي إلى انتهاك للخصوصية والأمان لدى أصحاب تلك الهواتف، وانتشر ذلك الخبر عبر المواقع المختلفة وبدأ الكثير يتساءل عن حقيقة ذلك الخبر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن لو موبايلك شاومي، ثغرات خطيرة تغزو هاتفك.

ثغرات خطيرة تغزو هاتفك

بعد اكتشاف بعض الثغرات في هواتف شاومي يوضح الخبراء التعامل الصحيح مع تلك الثغرات والتطبيقات الموجودة بها.

وصرح أيضاً الخبراء أن تلك الثغرات من شأنها أن تؤدي إلى تسريب بعض المعلومات الحساسة عن أصحاب تلك الهواتف.

وليس ذلك فحسب بل قد تؤدي أيضاً إلى تحكم بعض الأشخاص الغرباء في هواتفهم عن بعد.

وقال الخبراء التكنولوجيين أيضاً أنه من الواجب على شركة شاومي أن تقوم بإصلاح تلك الثغرات على الفور لمنع تسرب المزيد من المعلومات.

وكشف أيضاً هؤلاء الخبراء عن تلك الثغرات وأول تلك الثغرات توجد في واجهة النظام الخاصة بهواتف شاومي وتأثر بذلك النظام الكثير من التطبيقات أبرزها ما يلي.

أول تلك التطبيقات هو معرض الصور الخاص بالهاتف، وأيضا تطبيقات الفيديو الموجودة في الهاتف، حيث تؤدي الثغرات الموجودة إلى احتمالية اختراق تلك الصور والفيديوهات عن بعد وبكل سهولة.

التطبيقات المعرضة للاختراق