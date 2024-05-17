ستتعرف الآن من خلال المقال على كل ما يخص كونامي ولعت الكلام كوينز وهدايا مجانية، شرح جميع الأحداث الجديدة بيس موبايل e football pes 2024، يتطلع الكثير من عشاق لعبة بيس موبايل إلى الهدايا والأحداث الجديدة والتي تقدمها كونامي الشركة المطورة للعبة بيس موبايل 2024، حيث تقوم الشركة دوريا بتقديم عدد من الأحداث والهدايا المجانية كل أسبوع تلبية لتطلعات اللاعبين، ومن هذه الأحداث حدث الذكرى السنوية للعبة والذي سنسلط الضوء على أحداثه في هذا المقال.

كوينز وهدايا مجانية شرح جميع الأحداث الجديدة بيس موبايل

نخط لكم في العبارات القادمة كل ما يخص كونامي ولعت الكلام كوينز وهدايا مجانية، شرح جميع الأحداث الجديدة بيس موبايل e football pes 2024، وسوف نقوم بشرح أحداث حملة الذكرى السنوية والأحداث والهدايا في عدة نقاط كما يلي:

تبدأ الحملة بواحد وعشرون فتحة على كارت الاعب بيكنبور الأسطوري.

53 فتاحة أخرى مجانية على لاعبين أيكونات.

تم نزول حزمة ب 500 كوينز فقط تحتوي على أفتارات للاعب ميسي، كما تحتوي على تيشيرت الحملة.

نزول بكدج بيج تايم روما ويوجد به ثلاثة لاعبين من روما، وعدد من اللاعبين من روما.

نزول باكدج آخر ياباني للاعبين أسطوريين من اليابان.

نزول بكدج نجوم الأسبوع ويحتوي على عدد من اللاعبين المميزين، ويوجد فتحة مجانية.

الحصول على 50 كوينز مجانا من خلال الأحداث.

خطوات تحميل لعبة بيس موبايل 2024

وبعد أن تعرفت من خلال ما سبق على كونامي ولعت الكلام كوينز وهدايا مجانية، شرح جميع الأحداث الجديدة بيس موبايل e football pes 2024، نصل بكم الآن إلى خطوات تحميل لعبة بيس موبايل 2024 ولكي تتمكن من تحميل اللعبة بآخر تحديث يجب عليك إتباع ما يلي: