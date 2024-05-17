أحدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي 2024 على نايل سات وعرب سات وأسعدي أطفالك بأغاني البيبي

تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات المفضلة لدى أطفال الوطن العربي، حيث حظيت هذه القناة بأعلى نسبة مشاهدة بين القنوات المتخصصة في بث محتوى الأطفال، ويعود السبب في نجاح قناة طيور الجنة وتحقيقها لهذه الشهرة الواسعة إلى محتواها الرائع والمميز الذي نال ثقة الأهل وإعجاب الأطفال بشكل كبير، والجدير بالذكر بأن قناة طيور الجنة موجودة منذ عام 2008 ولا تزال تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة وإقبال واسع من قبل الأطفال الذين لا يستطيعون الاستغناء عن محتواها المميز، وفي هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد للقناة على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات.

أحدث تردد قناة طيور الجنة بيبي للأطفال 2024

تعرض قناة طيور الجنة بيبي محتوى مميز يجمع ما بين المتعة والفائدة، حيث تقدم أغاني تعليمية تساعد الطفل على حفظ الحروف باللغتين العربية والإنجليزية، إضافةً إلى الأرقام والألوان والحساب والكلمات وغيرها من المعلومات التي تفيد الطفل بشكل كبير في هذا العمر، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهي كالآتي بمقال اليوم حيث يمكن مشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الحصرية والمميزة للطفل العربي الصغير من أجل متابعة جميع الأغاني التي يحبها الأطفال.

حدث تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11274.

كما الاستقطاب : أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط تردد قناة طيور الجنة بيبي على عرب سات