تردد القنوات
“أطفالك هيحبوا التعليم والترفيه” استقبل الآن تردد قناة بيبي تيفي 2024 Baby TV
تعد قناة بيبي الفضائية من أهم وأشهر قنوات الأطفال التي تقدم محتوى هادف وممتع ومفيد، واستطاعت أن تجذب إليها قطاع كبير من الجمهور الكبار والصغار، وبعد تغير الكثير من الترددات على النايل سات والعرب سات بدأ الكثير يبحث ويتساءل عن تردد قناة بيبي تيفي 2024 Baby TV ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن ذلك الموضوع بالتفصيل.
تردد قناة بيبي تيفي 2024 Baby TV
وسوف نوضح لكم الآن التردد الجديد لقناة بيبي، وطريقة ضبط القناة على ذلك التردد:
- تردد القناة: 11678.
- معدل الاستقطاب: عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- معدل الترميز القناة: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
ضبط قناة بيبي تيفي 2024 Baby TV
ولضبط ذلك التردد الجديد على جهاز التلفاز الخاص بك عليك بإتباع الخطوات التالية:
- قم بتشغيل التلفاز ثم اضغط على زر القائمة من الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفر.
- بعد ذلك قم بالضغط على زر إعدادات ومنها اضغط على زر الضبط اليدوي، ثم قم بإدخال بيانات القناة مثل التردد ومعدل الاستقطاب وغيرها من المعلومات، ثم اضغط على زر بحث.
- وفي غضون دقائق قليلة سوف يظهر أمامك مجموعة من القنوات الفضائية التي تحمل نفس التردد.
- قم بالضغط على قناة بيبي، واضغط على زر حفظ، وقم بنقل القناة وفق الترتيب الذي تريده، وذلك من خلال الضغط على قناة بيبي ثم الضغط على زر نقل واكتب الرقم الذي تريده واضغط على زر خروج.
- بعد ذلك قم بكتابة الرقم الذي اخترته وسوف تجد القناة ويمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه.
أهم ما يميز قناة بيبي
- تتميز قناة بيبي عن غيرها من القنوات الفضائية المماثلة بأنها تقدم محتوى هادف وممتع ومناسب لجميع الأعمار.
- وأيضا تقدم مجموعة من البرامج الهادفة مثل برنامج الخيال والإبداع.
- برنامج غني مع الأرقام.
- برنامج السيرك قادم للمدينة.
- برنامج ليلى والورق.
- برنامج أغاني وآليات.
- برنامج بناء صداقات.
- برنامج ألعاب التخمين.
- برنامج الموسيقى والفن.
- برنامج المفاهيم الأولى.
- برنامج الطبيعة وغيرها الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية التي يعشقها الأطفال ويرددها الكبار أيضاً.