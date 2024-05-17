ادخل وشوف دلوقتي نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024، حيث يمكن الحصول على النتيجة بشكل إلكتروني على الإنترنت قبل ظهورها في المدرسة، لكي يطمئنوا أولياء الأمور على أبنائهم ومعرفة مستواهم الدراسي، ويوفر عليك موقع البديل الوقت والجهد للحصول على النتيجة بكل سهولة في محافظات مصر.

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024

يستطيع الطلاب بنفسهم الإستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024، حيث تم الأنتهاء من الأمتحانات في منتصف مايو وسيتم الإعلان عن النتيجة خلال شهر مايو إلى بداية شهر يونيو وإليكم معدلات النجاح بتحديد الألوان كالآتي:-

اللون الأزرق يعني الدرجة ما بين 85 إلى 100%.

اللون الأخضر يعني الدرجة ما بين 65 إلى 85%.

اللون الأصفر يعني الدرجة ما بين 50 إلى 65%.

اللون الأحمر يعني الدرجة ما بين 0 لأقل من 50%.

نتيجة الصف الرابع الإبتدائي بالرقم القومي

تتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي للطالب وإليكم طريقة الأستعلام بالخطوات كالآتي:-

الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ذكر العام الدراسي.

النقر على كلمة عرض النتيجة.

نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس

لمن يرغب في الحصول على طريقة معرفة نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس فقط فيمكنك معرفة النتيجة بأكثر من طريقة وإليكم الخطوات:-