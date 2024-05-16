واتسابك هيكون دائماً في سلامة من الاختراق… اتبع الخطوات دي وريح بالك!

يعد تطبيق الواتس آب من أهم تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها الكثير من المواطنين من مختلف دول العالم، وذلك لأنه يتميز بميزات عديدة منها السرعة والأمان، وتعمل شركة واتس آب دائما على تحسين مستوى الأمان والخصوصية في كل تحديث جديد له، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن تأمين حساب واتساب WhatsApp، افعل هذه الميزات فورًا.

تأمين حساب واتساب WhatsApp

وسوف نوضح لكم الآن أهم طرق الأمان والخصوصية في تطبيق الواتس آب وطريقة تفعيلها.

وأول إجراءات الامان التي يجب اتخاذها هو القيام بفحص خصوصية التطبيق.

وذلك من خلال الميزة التي يوفرها الواتس آب وذلك بوضع كافة إعدادات الخصوصية في مكان واحد.

ولتفعيل تلك الميزة عليك بالتوجه إلى الاعدادات ومنها إلى الخصوصية، ومن تلك الخصوصية يمكنك التحكم في من يمكنه مشاهدة ملفك الشخصي.

وكذلك أيضاً يمكنك التحكم في من يمكنه مشاهدة القصص أو من يمكنه إضافتك في مجموعات الدردشة الجماعية.

كذلك أيضاً يمكنك مشاركة القصة الخاصة بك مع أشخاص محددة هم فقط من يمكنهم مشاهدتها، واخفاؤها عن باقي جهات الاتصال.

كما يمكنك أيضاً من خلال تلك الخصوصية التحكم ومشاهدة الأشخاص الذين قمت بحظرهم.

وأيضاً يمكنك إخفاء مشاهدة الرسائل الواردة من الآخرين حتى لا يتثنى لهم معرفة إذا ما قمت بقراءة رسائلهم أم لا.

خاصية قفل الدردشة