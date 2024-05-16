ثبتها للحلوين.. تردد قناة كراميش 2024 نايل سات لمتابعة أنشودات على مدار 24 ساعة ولا أجمل

قنوات الإنشاد الفضائية التي تقدم محتوى للأطفال هي محل اهتمام الجميع الآن، ومن ضمن القنوات التي تشغل بال الآباء والأمهات هي قناة كراميش، حيث بحث رائج حول تردد قناة كراميش على القمر الصناعي نايل سات، ونوضح لكم التردد الخاص بالقناة وكيفية إدراجه على الجهاز وأيضًا بعض المعلومات عن القناة والمنشدين، فكونوا معنا.

تردد قناة كراميش

كراميش هي قناة إنشاد أردنية تقدم محتوى يناسب الأطفال وأطلقت بثها للمرة الأولى في 15 فبراير 2009 المنصرم، حيث قدمت القناة تشكيلة متنوعة من الكليبات والأناشيد والبرامج، ويقوم نجوم عديدة بتقديم محتوى القناة، بالإضافة إلى عدد من الأفلام الكرتونية، وتأتي إحداثيات القناة للتردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

استقطاب: أفقي.

تردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

لا يوجد تشفير.

بث 24 ساعة.

منشدي قناة كراميش الفضائية

تضم القناة باقة متنوعة من المطربين، حيث مدير القناة وعدد من المنشدين، والذي هم كما يلي:

وسيم عواد وهو مدير القناة.

أحمد الكردي.

بشري عواد.

موسي مصطفي.

نتالي مرايت.

إسماعيل القاضي.

نغم الغيث.

لين الغيث.

رأفت وسيم عواد.

مجاهد عشام.

محمد عدوي.

رنده صلاح.

أمل قطامي.

طريقة تحميل تردد قناة كراميش على الجهاز

ما إن تمتلك إحداثيات القناة، تتمكن فورًا من تثبيت التردد الخاص بالقناة، حيث التثبيت على النحو التالي: