متاح الآن الاستعلام بكل سهولة عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 عبر منصة نتائجنا!
الكثير من الطلاب ينتظرون إعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني، حيث يستعد الطالبات والطلبة في كافة أنحاء العراق وذلك للحصول على نتائج إمتحانات الدور الأول للصف السادس الأعدادي، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط مباشر خاص بالاستعلام عن النتيجة سوف يتم تفعيلة فور ظهورها، حيث يتيح لهم الرابط الحصول على تفاصيل النتائج الخاصة بهم بمنتهى السهولة واليسر.
نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024
وفقًا لما ورد عن وزارة التعليم العراقية فإن الطلاب ينتظرون بدء امتحانات الدور الاول للسادس الإعدادي بـ مادة التربية الدينية في اليوم الـ 12 من شهر مايو الجاري، وتستمر الامتحانات حتى يوم 19 من شهر مايو 2024، بعدها إنتهاء الامتحانات يبحث الطلاب عن نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني، حيث تعد هذه المرحلة من الفترات الحاسمة جدًا في حياة جميع للطلاب، إذ يتم من خلالها تقييم مستواهم واستيعابهم وفهمهم للمواد التعليمية، كما أنها تحدد مسارهم التعليمي والمرحلة اللاحقة التي سوف ينتقلون إليها.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024
أكدت الوزارة أنه سوف يتم البدء في عمليات المراجعة والتصحيح وتسجيل درجاتهم في جميع المواد فور إنتهاء الطلاب من الاختبارات، وذلك بهدف تسريع وتقليل مدة رفع النتائج، ويمكنكم اتباع الخطوات التالية عند ظهور النتيجة لاستخراجها بكل سهولة:
- أولًا يجب الدخول إلى موقع نتائجنا الرسمي.
- بعدها يتم تحديد المرحلة التعليمية التي تريد الاستعلام عنها.
- ثم تقوم بكتابة بيانات الطالب والتي تتمثل في اسمه وأيضًا الرقم الامتحاني.
- كذلك يجب تحديد المحافظة التابع إليها الطالب.
- ثم انقر على كلمة تنزيل.
- وأخيرًا سوف يظهر أمامك ملف pdf يحتوي على كافة التفاصيل التي تتعلق بدرجات الطالب في جميع المواد على حدى، ويمكن استخراج النتيجة بكل سهولة من هذا الملف.