اسعار زمان رجعت تاني.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s.. أهم العيوب وسعر الموبايل في الأسواق

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s، أطلقت شركة سامسونج مؤخرًا هاتفها الجديد Samsung Galaxy A05s ضمن فئة الهواتف المتوسطة، و يتميز الهاتف بتصميمه الأنيق وشاشته الكبيرة وبطاريته القوية وكاميراته المتعددة، وشركة سامسونج واحدة من أشهر الشركات المنتجة للهواتف معروفة بقدرتها الكبيرة وإمكانياتها الرائعة في كافة هواتفها وسوف نتعرف على هذا الهاتف المميز وسعره المعقول الذي تم طرحه في الأسواق.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s

يمتلك الهاتف مجموعة من المقومات الرائعة وهي:

الشاشة حوالي 6.7 بوصة من نوع PLS LCD بدقة 1080 × 2400 بكسل.

المعالج معروف باسم Qualcomm Snapdragon 680.

ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): 4 أو 6 جيجابايت.

سعة التخزين حوالي 64 أو 128 جيجابايت.

الكاميرات الخلفية مكونة من ثلاث كاميرات وهي كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية مقدرة ب 13 ميجابكسل.

البطارية سعتها 5000 مللي أمبير مع دعم خاصية الشحن السريع بقوة كبيرة 25 وات.

نظام التشغيل الخاص بالهاتف Android 13.

قارئ بصمات الأصابع في الشاشة.

التعرف على الوجه.

مدخل USB Type-C.

مقبس سماعة الرأس 3.5 مم.

يتميز هاتف Galaxy A05s بتصميم عصري وأنيق. يتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود والأخضر والأزرق والأبيض.

ماهي نقاط القوة والضعف في الجهاز

نقاط القوة الخاصة بالجهاز هي شاشة كبيرة وواضحة، وبطارية قوية تدوم لفترة طويلة، وكاميرات جيدة، وتصميم أنيق، وكذلك سعر مناسب، بينما نقاط الضعف فهي الهاتف به معالج متوسط ​​الأداء، ولا يدعم الشحن اللاسلكي، وكذلك غير مقاوم للماء والغبار.

سعر هاتف Samsung Galaxy A05s

يتوفر الهاتف باسعار مميزة في الأسواق بسعر يتراوح من 6050 إلى 6666 جنية، والاختلاف في الأسعار يرجع إلى الاختلاف في المساحة وسعة التخزين الخاصة بالجهاز.