اغتنم الفرصة… اسعار سيارات هيونداي النترا 2024 وأهم المواصفات

اسعار سيارات هيونداي النترا 2024، أعلنت شركة جي بي أوتو وكيل شركة هيونداي في مصر عن تحديث أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD لعام 2025 والتي تتوفر في السوق المحلية عبر ثلاث فئات مختلفة وذلك لتلبية احتياجات وتفضيلات العملاء بمختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية تأتي سيارة هيونداي إلنترا AD بمجموعة متنوعة من الميزات والخصائص التي تجعلها خيار مثالي للعديد من المستهلكين في مصر،

ومع إعلان تحديث الأسعار يمكن للمستهلكين الآن الوصول إلى أحدث الموديلات بأسعار تنافسية ومعقولة تتوفر سيارة هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات مختلفة، مما يتيح للعملاء اختيار النموذج الذي يناسب احتياجاتهم وميزانيتها.

اسعار سيارات هيونداي النترا 2024

فئة هيونداي اكتسبت الفئة الأولى تم تجهيز السيارة بمجموعة من الميزات والتجهيزات الجديدة التي كانت غير متوفرة في السابق وتشمل هذه الميزات والتجهيزات والأنظمة:

نظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقة.

زجاج كهربائي.

عجلة القيادة قابلة للضبط.

مسند يد أمامي.

إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات.

مكيف هواء يدوي.

مرايات جانبية تعمل بالكهرباء.

ريموت كنترول للتحكم عن بعد.

جنوط بقياس 14 بوصة.

الفئة GL سعر الموديل لعام 2024 هو 499 ألف جنيه.

الفئة GL SR سعر الموديل لعام 2024 هو 509 ألف جنيه.

مميزات سيارة هيونداي النترا

تتمتع سيارة هيونداي ألنترا بعدد كبير من الميزات المثيرة التي تجعلها خيار ممتاز للسائقين ونستعرض بعض هذه الميزات في النقاط التالية:

تأتي السيارة مجهزة بجميع وسائل الأمان اللازمة للسائق والركاب مما يوفر لهم الحماية والاطمئنان أثناء الرحلات.

تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود حيث تستهلك فقط 6.5 لتر من البنزين لكل 100 كيلومتر مما يوفر توفير كبير في تكاليف التشغيل.

تتحمل السيارة الظروف الصعبة على الطرق غير المعبدة والصحراوية بفضل ارتفاعها المناسب حتى وهي ليست سيارة رباعية الدفع مما يجعلها مثالية للاستخدام في جميع أنواع الطرق.

بهذه الميزات، تظل سيارة هيونداي ألنترا خيار ممتاز للسائقين الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الأداء الممتاز والاقتصاد في استهلاك الوقود والتحمل على الطرق المتنوعة.