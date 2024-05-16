بشرى سارة لمن يعانون من قلة الدخل! استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي 2024 في العراق مفتوحة الآن!

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق عن إنشاء استمارة إلكترونية يستطيع المواطنين العراقيين الذين يعانون من قلة الدخل من خلالها التقديم على الضمان الاجتماعي المطور وذلك من أجل الحصول على الدعم الذي يقدمه البرنامج، لهذا يرغب العديد من الأشخاص معرفة كيفية التقديم وهو ما سنتعرف عليه خلال السطور القادمة.

استمارة التقديم على الضمان الاجتماعي 2024 بالعراق

يستطيع مواطني دولة العراق التقديم على الضمان الاجتماعي 2024 بكل سهولة بشكل إلكتروني وذلك من خلال القيام بعدد من الخطوات البسيطة والتي تتمثل في الآتي:

يدخل المواطن في البداية على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وذلك من خلال النقر على هذا الرابط.

يتم النقر على خيار تسجيل الدخول.

يقوم المواطن إدخال كافة البيانات المطلوبة من أجل التسجيل.

يتم النقر على خدمة ضماني ومن ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الأماكن المحددة لذلك.

يتم النقر على حفظ وذلك من أجل ارسال رسالة نصية تأكيدية إلى رقم الهاتف الذي تم إدخاله.

يتم النقر على خانة استمارة الطلب.

سوف يستقبل المواطن وثيقة تحتوي على رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة.

بعد إتمام الخطوات السابقة يقوم المواطن طباعة الوثيقة من أجل استخدامها في تتبع حالة الطلب.

الاوراق المطلوبة للتقديم على استمارة الضمان الاجتماعي

حتى يتم مواطني دولة العراق التقديم على الضمان الاجتماعي فإنه يجب عليهم إحضار الأوراق التالية: