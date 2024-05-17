أبشر الزيادة جيالك في جيبك “رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة” + جدول الصرف الرسمي

بدأ العد التنازلي على اقتراب موعد صرف رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة حيث قد أعلنت وزارة المالية المصرية عن بداية صرف رواتب شهر مايو لجميع العاملين في الدولة بداية من يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 ويستمر صرف رواتب شهر مايو لمدة 5 أيام متتالية في جميع اماكن الصرف المختلفة ، كما سيتم صرف معاش شهر مايو بالزيادة الجديدة المقررة من قبل الرئيس السيسي وذلك بهدف تحسين أجور العاملين في الدولة مع رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إل 6000 جنيهًا وخلال السطور التالية نكشف عن رواتب الدرجات المختلفة.

رواتب شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة

بداية من يوم الخميس القادم الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري سيتم صرف رواتب جميع العاملين في الدولة من الهيئات والوزارات والمديريات المختلفة ، وقد تم رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب العاملين في الدولة خلال شهر مارس الماضي وذلك وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ، ويستطيع جميع الموظفين صرف رواتبهم من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي أو من خلال البنوك أو عبر مكاتب البريد المصري.

تبكير موعد صرف رواتب شهر يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن تبكير صرف رواتب شهر يونيو القادم وذلك بمناسبة عيد الاضحى المبارك حيث يتم صرف رواتب شهر يونيو بداية من يوم التاسع من يونيو القادم ، وذلك حتى يتمكن جميع المواطنين من شراء اللحوم الخاصة بعيد الأضحى ومستلزمات العيد وإدخال البهجة والسرور على جميع أفرد الأسرة المصرية.