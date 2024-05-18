ما هي عقوبة من يحاول الحج بدون تصريح؟ وزارة الداخلية توضح

وضحت وزارة الداخلية السعودية عقوبة من يحاول أداء فريضة الحج بدون تصريح رسمي، فقد وضعت الوزارة عقوبات رادعة لضبط النظام خلال موسم الحج بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة وردع كل من يتواجد داخل مكة المكرمة وقطار الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة في الفترة المعلن عنها بداية من 2 يونيو حتى 20 يونيو من دون حمل تصريح الحج.

عقوبة أداء الحج بدون تصريح

أكدت وزارة الحج والعمرة على منح إذن الدخول لمكة المكرمة فقط للحاصلين على تصريح العمل أو الحجاج النظاميين القادمين من داخل المملكة أو خارجها، كما يحصل المواطن السعودي والمقيم الحاصل على إقامة قانونية على تصريح الدخول وفي حال الابلاغ عن قيام الفرد بأداء فريضة الحج من دون أن يكون لديه أي تصريح رسمي من قبل المملكة العربية السعودية هذا يعرضه إلى مجموعة من العقوبات الصارمة والتي تتضمن غرامات مالية بالإضافة إلى الترحيل بجانب منع الزيارات المستقبلية لمدة طويلة وهذه العقوبات سيتم ذكرها كالآتي:

يتم فرد غرامة قيمتها 50 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر.

كما يتم ترحيل المخالفين لموسم الحج بدون تصريح إلى موطنهم.

مصادرة وسيلة النقل البري بأمر قانوني.

أداء العقوبة أولا ثم الترحيل مع منع إصدار تصريح دخول المملكة مجدداً وفقا للقانون النظامي.

ما هي شروط استخراج تصريح دخول مكة المكرمة ؟

وضعت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية عدة شروط من خلالها يتم إصدار تصريح الموافقة بدخول مكة المكرمة بشكل قانوني، وتلك الشروط تتمثل في: