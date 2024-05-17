ستتعرف الآن من خلال موقعنا عبر رابط مباشر وزارة التربية والتعليم نتائج سنوات النقل الصف السادس والخامس والرابع الإبتدائي الترم الثاني 2024، في هذا الوقت، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان نتائج صفوف النقل لعام 2024، والتي ستُعلن عبر بوابة التعليم الأساسي باستخدام أرقام جلوس الطلاب لكل مرحلة من مراحل النقل، تُعتبر هذه البوابة الرسمية والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية مصدراً رئيسياً للإستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي لجميع الطلاب.

رابط مباشر نتائج سنوات النقل الترم الثاني 2024

نضع بين أيديكم الآن كل ما يخص رابط مباشر نتائج سنوات النقل الصف السادس والخامس والرابع الإبتدائي الترم الثاني 2024، لكي لا تنتظر أو تحتار كثيرا بسهولة خطوات الحصول على نتائج صفوف النقل من خلال ما يلي:

يبدأ الأمر بالولوج إلى الموقع الرسمي لنتائج الطلاب ، حيث يتعين على المستخدم أولاً إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

بعد ذلك، يُنقر على أيقونة تسجيل الدخول للوصول إلى لوحة التحكم.

من هناك، يتم النقر على زر “نتائج السادس 2024” للإنتقال إلى الصفحة المخصصة لنتائج الصف السادس لعام 2024.

بعد الإنتقال إلى الصفحة الخاصة بالنتيجة، يُطلب من المستخدم اختيار المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك، يُطلب من المستخدم إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه في المكان المخصص.

عند الإنتهاء من إدخال هذه البيانات، يتم النقر على أيقونة “عرض النتيجة”، ومن ثم يُطلب من المستخدم الإنتظار لبضع ثوانٍ حتى تظهر النتيجة للفصل الدراسي الثاني.

موعد صدور نتيجة إمتحانات النقل

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على رابط مباشر وزارة التربية والتعليم نتائج سنوات النقل الصف السادس والخامس والرابع الإبتدائي الترم الثاني 2024، نصل بكم إلى موعد صدور نتيجة إمتحانات النقل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع صدور نتيجة الإمتحانات خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك قم بمتابعة الرابط المباشر السابق للتعرف على النتيجة فور صدورها.