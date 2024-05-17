ما هي خطوات الاستعلام عن تصريح الحج لعام 1445 برقم الهوية؟

تجتهد وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية نحو بذل الكثير من الجهود من أجل العمل على تسهيل إجراءات الحج، ومن أبرز تلك الجهود طرح خدمة استعلام عن تصريح الحج بواسطة رقم الهوية حتى يتم التأكد من استكمال كافة الإجراءات بكل سهولة وإصدار التصاريح بشكل قانوني وسداد الرسوم كافة بطريقة ميسرة.

كيفية الاستعلام عن تصريح الحج 1445

يتيح الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة إمكانية الاستعلام عن تصريح الحج من خلال خطوات الكترونية ميسرة تتم كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة الحج والعمرة.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للمتقدم من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم البحث عن قسم الخدمات الخاصة بوزارة الحج والعمرة ويتم ذلك من خلال اختيار التبويب من القائمة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار الاستعلام عن تصريح الحج من القائمة المتاحة.

ثم يتم إدخال البيانات الشخصية المطلوبة من رقم الهوية الوطنية وأي بيانات أخرى مطلوبة.

بعد التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها يتم الضغط على كلمة استعلام لإرسال الطلب.

في النهاية تظهر نتائج الطلب ويتمكن المستخدم من مراجعة حالة الطلب سواء كان بالرفض أو الموافقة.

شروط إصدار تصريح الحج 1445

تتم عملية إصدار تصريح الحج في حال التحقق من تطابق الشروط التالية: