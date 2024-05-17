“من هُنـــــا”.. رابط التسجيل في سكنات عدلinscription aadl dz 3

يترقب الكثير من المواطنين في الجزائر بعد ما بدأت وزارة الإسكان في استقبال طلبات التسجيل في المرحلة الثالثة من سكنات، وهو يعتبر أحد البرامج السكنية المدعومة من حكومة الجزائر للمواطنين المستحقين الدعم، لذلك حرصت الوزارة على توضيح شروط وخطوات التسجيل وهذا سنتعرف عليه فيما يلي، وإذا كنت ترغب في التسجيل تابع القادم، سنترك لكم رابط التسجيل في سكنات عدل inscription aadl dz 3 تابعونا.

inscription aadl dz رابط التسجيل في سكنات عدل3

للتسجيل في سكنات عدل 3 يجب عليك إتباع الخطوات الموضحة إليكم أدناه:

في البداية يجب الذهاب إلى موقع وكالة عدل.

قم بتسجيل دخول أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب.

قم بملء النموذج بالمعلومات الشخصية المطلوبة بدقة وتشمل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية ورقم الهاتف والعنوان والحالة الاجتماعية.

ثم قم باختيار الولاية التي تتبع لها من القائمة.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

الموافقة على كافة شروط وأحكام الموقع.

يلزم سداد رسوم التسجيل واضغط على زر إرسال.

وفي الآخر سيتم مراجعة الاستمارة والتأكد من صحة البيانات والمستندات ويتم إعلامك بالقبول أو الرفض.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر التسجيل في سكنات عدل وهي كما يلي:

يجب أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الدولة بشكل مستمر.

لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام.

يجب أن يكون أعزب أو مطلق أو أرمل وليس لديه تابعين.

لا يكون استفاد من السكنات من قبل.

يجب أن يتناسب مع الحد الأقصى التي قامت وكالة العدل بتحديدها.

المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

تتمثل المستندات المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل في النقاط الآتية: