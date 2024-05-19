يترقب الملايين القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024 التي تقام في القاهرة يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024، بعدما انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة 2 مقابل هدف للفريق المغربي نهضة بركان، يكفي الزمالك الفوز بهدف نظيف أو أكثر من هدف للفوز بالبطولة التي لم تدخل خزائن الزمالك منذ عام 2019 والتي كانت على حساب فريق نهضة بركان المغربي أيضاً.

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024

أعلنت قناة أون تايم سبورت الرياضية الأرضية إذاعة مباراة النهائي الافريقي بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما يتم نقل المباراة أيضاً على مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري لجميع البطولات الأفريقية بداية من دوري الأبطال الإفريقي مروراً بالدوري الأفريقي وصولاً إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي نحن بصدد الحديث عنها في هذا التقرير.

تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان المغربي المتوقع

يلعب المدير الفني لنادي الزمالك بتشكيل هجومي لاستغلال دفعت الجماهير المصرية التي تملئ استاد القاهرة في المباراة، لإحراز هدف في بداية المباراة حتي تسير المباراة في مسار التوجه إلى الفارس الأبيض، في الوقت نفسه يؤمن الزمالك خط الدفاع بكل من حمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد، ومن خلفهم الحارس الدولي محمد عواد، مع الظهير الأيمن عمر جابر والظهير الأيسر احمد فتوح، في المنتصف يلعب بكل من (شحاتة، دونجا) من أمامهم زيزو في اليمن ونداي في اليسار والهجوم سيف الجزيري.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الحاسمة بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، التي تلعب في تمام الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر.