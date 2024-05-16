ألغي كل الجمعيات دلوقتي واستثمر فلوسك في شهادات البنك الاهلي 2024 “أعرف تفاصيل أكتر”

طرح البنك الاهلي المصري مجموعة من شهادات الادخار المميزة خلال الأيام القليلة الماضية وتتميز شهادات البنك الاهلي المصري بزيادة العائد والذي يصل إلى 30% ونكشف اليوم عن شهادات البنك الاهلي التي تم الإعلان عنها عبر موقع البنك الأهلي وخلال السطور التالية نكشف عن جميع أنواع شهادات البنك الاهلي بالعملة المحلية والعملة الأجنبية كما نوضح جميع مزايا شهادات البنك الاهلي الجديدة وكيفية شرائها.

شهادات البنك الاهلي

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في الاستثمار والحفاظ على قيمة أموالهم عن أنواع شهادات البنك الاهلي الجديدة التي تم طرحها مؤخرًا حيث تتميز شهادات البنك الاهلي بارتفاع معدل العائد المادي والذي يبدأ من 23% وحتى 30% ومن الجدير بالذكر أن قيمة شراء شهادات البنك الأهلي تبدأ من 1000 جنيهًا كحد أدن وإليكم أنواع شهادات البنك الأهلي التي تم طرحها مؤخرًا.

الشهادة البلاتينية ومدتها ثلاث سنوات.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج.

الشهادة البلاتينية السنوية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي.

شهادات الادخار بالعملة الاجنبية في البنك الأهلي

بجانب طرح العديد من شهادات الادخار بالعملة المحلية قام البنك الأهلي بالإعلان عن مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية والتي تتميز بعائد ممتد ومميز وهي كالتالي: