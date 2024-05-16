“اعرف أسماء الناجحين”.. رابط نتيجة السادس الإعدادي 2024 الدور الأول بعموم محافظات العراق

تتصدر نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2024 محركات البحث في الساعات الماضية، يأتي ذلك نتيجة اقتراب إجراء الاختبارات وتصحيح أوراق الإجابات وتجميع الدرجات، تمهيدًا لرفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ثم والإعلان عنها؛ سيتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الوصول إلى نتائج الامتحانات عبر الرابط الرسمي للوزارة عندما تصبح متاحة.

رابط نتيجة السادس الإعدادي 2024 الدور الأول

بإمكان جميع الطلبة والطالبات في جميع محافظات العراق الاستعلام عن نتائج الامتحانات للصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2024 بسهولة ويسر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم، تقدم الوزارة هذه الخدمة بشكل مجاني، وتتيح أيضًا الوصول إلى العديد من الخدمات التعليمية الأخرى؛ للاطلاع على النتائج، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

من الصفحة الرئيسية، انقر على زر “قسم الامتحانات”.

حدد خيار “استعلام عن النتائج”.

اختر المرحلة الدراسية والسنة الدراسية المناسبة، والتي في هذه الحالة هي “الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2024”.

قم بإدخال بيانات الطالب المطلوبة، مثل الاسم ورقم الامتحان.

اضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة.

جدول امتحانات السادس الإعدادي

أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد امتحانات نهاية العام للدور الأول للصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2024، من المقرر أن تستمر فترة الامتحانات لمدة ثمانية أيام متتالية، حيث تم تحديد مواعيد الامتحانات كما يلي: