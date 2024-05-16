من حقك تكون عارف اللي ليك واللي عليك أيه .. اخر اخبار قانون الايجار القديم 2024 !! هتاخد شقتك من تاني

يتساءل المواطنون في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اخر اخبار قانون الايجار القديم حيث ان القانون الجديد قدم العديد من التعديلات في الوحدات السكنية وفي الوحدات التجارية الإدارية ايضا حيث ان البرلمان يعمل في الوقت الحالي على دراسة مشاريع تنص على تعديل قانون الإيجار القديم حتى يتم تقديم الإنصاف بين المستأجر والمالك ويمكنكم الاطلاع على تفاصيل ذلك الأمر من خلال متابعة هذا المقال.

اخر اخبار قانون الايجار القديم

بعد أن كان قانون الايجار القديم ينص على أن المستأجر له أحقية في البقاء مدى الحياة في الوحدة التي قام باستئجارها ويمنع مالك العقار من رفع سعر الإيجار عليه تم تقديم قانون ايجار جديد يعطي للمالك حرية المستأجر أيضا فيما يتعلق بمدة للإيجار بسعر الايجار تم صدور أول قانون يتم تنظيم العلاقة بين المستأجر وبين صاحب العقار منذ عام 1920 حيث جاء ذلك القانون أن تكون قيمة الإيجار الذي تم النص عليه من بداية شهر أغسطس عام 1914 يتم اضافه 50% عليها ولا يجب إخراج المستأجر إلا بحكم محكمه هو في الفترة الحالية هناك العديد من المناقشات تدور حول قانون الإيجارات القديم وقام البرلمان بتقديم العديد من المشاريع التي تنص على تعديل قانون الإيجارات القديم وتمت مناقشة العديد منها ولكن لم يتم اتخاذ القرار إلى الآن بشأن هذه المشاريع بسبب الحاجة إلى الدراسة الشاملة في ذلك الموضوع ولكن من الاكيد أن يتم صدور قرار يرضي المستأجر ويرضي صاحب العقار ايضا.

القانون القديم 2024 للإيجارات في مصر

يعاني الكثير من أصحاب الأملاك نظرًا لإهدار حقوق القانون القديم في مصر، ونظرًا على ذلك فقد وجه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً من قبل، بشأن استرجاع حقوق أصحاب الأملاك كما كانت، بحيث يتم رفع الإيجار بنسبة معينة وليكن 500%، حتى يمكن لصاحب الملك أن يحصل على النسبة المستحقة في الإيجار تزامنًا مع الأوقات الحالية.