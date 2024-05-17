ضبطها هيسعد اطفالك … تردد قناة بطوط 2024 على نايل سات وعرب سات

تردد قناة بطوط 2024 يبحث عنه الكثيرون، سواء كانوا أطفال طلاب أو بالغين الذين حصلوا على إجازة رسمية بعد انتهاء الامتحانات عن وسيلة لقضاء وقت ممتع ومفيد، حيث يشعرون بالملل والتوتر أثناء تواجدهم في المنزل لفترات طويلة من هذه الوسائل المفيدة والمسلية هي متابعة برامج قناة بطوط، التي تعتبر قناة هادفة وتتميز بعدم وجود أي ألفاظ خارجة أو محتوى غير لائق يسعى موقعنا الإخباري البديل إلى توفير المعلومات المهمة والمفيدة للقراء ومن بين هذه المعلومات، تردد قناة بطوط 2024 والتي يمكن للمشاهدين الإستمتاع بها من خلال البيانات المتاحة.

تردد قناة بطوط 2024

قناة بطوط تعد واحدة من القنوات المثيرة التي لفتت انتباه العديد من الأشخاص حيث أصبح الكثيرون يبحثون عنها بسبب جودة المحتوى الرائع الذي تقدمه يتميز محتوى القناة بتنوعه، حيث تضم أفلام رائعة ومسلية بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية الهادفة التي تحظى بإعجاب الجميع، سواء كانوا كبار أو صغار ويمكن استقبال القناة من خلال استخدام البيانات التالية:

التردد: 12562.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط علي عرب سات

التردد هو: 11594.

القمر الصناعي: عربسات.

جودة القناة: hd.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: 27500.

يعتبر توفر ترددات القناة على هذين القمرين الصناعيين خطوة إيجابية تمكِّن المشاهدين من متابعة برامجها المميزة بسهولة ويسهل الوصول إليها للجمهور المتنوع في مختلف مناطق البلاد.

مميزات قناة بطوط

قناة بطوط تتميز بعدة مميزات جعلتها محط اهتمام عدد كبير من الأشخاص فمن بين مميزاتها: