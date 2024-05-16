خالي بالك!! وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات 2024.. أوعي تكون منهم

يعتبر برنامج الدعم تكافل وكرامة هو الدخل الوحيد للعديد من الأسر المصرية لذلك يخشى المستفيدين منه وقف المعاش حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قامت بالإعلام مؤخرا عن العديد من المعايير التي تؤدي إلى وقفة معاشات تكافل وكرامة للمستفيدين منها حيث انه يمكنكم الاطلاع على هذه الشروط لتجنب وقف المعاش من خلال هذا المقال.

أسباب وقف معاشات تكافل وكرامة

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الأسباب التي تؤدي لوقف معاشات تكافل وكرامة: