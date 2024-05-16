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خالي بالك!! وقف معاشات تكافل وكرامة لهذه الفئات 2024.. أوعي تكون منهم
يعتبر برنامج الدعم تكافل وكرامة هو الدخل الوحيد للعديد من الأسر المصرية لذلك يخشى المستفيدين منه وقف المعاش حيث أن وزارة التضامن الاجتماعي المصرية قامت بالإعلام مؤخرا عن العديد من المعايير التي تؤدي إلى وقفة معاشات تكافل وكرامة للمستفيدين منها حيث انه يمكنكم الاطلاع على هذه الشروط لتجنب وقف المعاش من خلال هذا المقال.
أسباب وقف معاشات تكافل وكرامة
يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على الأسباب التي تؤدي لوقف معاشات تكافل وكرامة:
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة إذا كان المستفيد منه لديه حيازات زراعية.
- يتم واقفه معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان يملك سيارة نقل او جرار زراعي او سيارة ملاكي.
- يتم وقف برنامج الدعم تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان للشخص عمل خاص او ملكي. يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان لديها عقارات بغرض استثمار.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان لديه اطفال مصاريفهم الثانوية تتعدى 2000 جنيه.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان يملك رؤوس ماشية أكثر من ثلاثة للتجارة.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان خارج البلاد في وقت الاستعلام.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان المستفيد يعمل في قطاع خاص ولديه تأمين.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان الشخص يعمل في جهات بطبيعة خاصة.
- يتم وقف معاش تكافل وكرامة للمستفيد منه إذا كان المستفيد يملكه عمل حكومي بتامين وبدون تامين بكفاءة شاملة وغير شاملة.