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“ظهرت للكل NOW” الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 بالاسم فقط
يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ومن المقرر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر مايو 2024 وذلك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ونجد أن الشهادة الاعدادية مهمة لجميع الطلاب، وكذلك أولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم وحصولهم على مجموع يساعدهم على الالتحاق بالثانوي العام.
الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024
قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 وذلك بعد الانتهاء الفوري من امتحانات الشهادة الإعدادية، وهذه الخطوات التي يجب اتباعها لأداء عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية:
- يتم تسجيل الدخول على البوابة الأساسي للتعليم من خلال هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages
- ومن ثم اختيار المرحلة الإعدادية.
- وبعد ذلك اضغط على الصف الثالث الإعدادي.
- الضغط على أيقونة الفصل الدراسي الثاني.
- وحدد العام الدراسي 2023/2024 م.
- يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب وكذلك الإدارة التعليمية التابع لها.
- في النهاية عليك الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024
يمكنك الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 من خلال بعض الخطوات، وهي:
- زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة من خلال هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/
- بعد ذلك يجب عليك تسجيل جميع البيانات التي تخص الطالب من حيث اسمه ورقم جلوسه.
- كما أن الوزارة المصرية أعلنت أن جميع مواقعها تكون مستعدة لرفع جميع النتائج الصفوف الدراسية.
- كما أنه يجب عليك أن تتأكد من صحة البيانات حتى تحصل على النتيجة الصحيحة في الحال.