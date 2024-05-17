“ظهرت للكل NOW” الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 بالاسم فقط

يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، ومن المقرر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ من يوم السبت المقبل الموافق 18 من شهر مايو 2024 وذلك في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ونجد أن الشهادة الاعدادية مهمة لجميع الطلاب، وكذلك أولياء الأمور للاطمئنان على أولادهم وحصولهم على مجموع يساعدهم على الالتحاق بالثانوي العام.

الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 وذلك بعد الانتهاء الفوري من امتحانات الشهادة الإعدادية، وهذه الخطوات التي يجب اتباعها لأداء عملية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية:

يتم تسجيل الدخول على البوابة الأساسي للتعليم من خلال هذا الرابط https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ومن ثم اختيار المرحلة الإعدادية.

وبعد ذلك اضغط على الصف الثالث الإعدادي.

الضغط على أيقونة الفصل الدراسي الثاني.

وحدد العام الدراسي 2023/2024 م.

يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب وكذلك الإدارة التعليمية التابع لها.

في النهاية عليك الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

رابط نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024

يمكنك الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي الترم الثاني 2024 من خلال بعض الخطوات، وهي: