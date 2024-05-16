نتائجنا بالعراق | نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عموم المحافظات بالاسم والرقم الامتحاني

يبحث أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول في المحافظات العراقية حيث ان هذه المرحلة من المراحل الهامة لأنها تفصل بين المرحلة الثانوية والمرحلة الاعدادية لذلك تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية للإعلان عن النتائج بعد ظهورها على الفور من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة موقع نتائجنا التي يمكنكم الدخول عليهم مباشرة من خلال متابعة هذا المقال.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان عن موقع نتائجنا المعتمد من خلالها الذي يمكنكم من الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2024 ويمكنكم الاطلاع عليه من خلال النقاط التالية:

في الخطوة الأولى يجب الدخول على موقع نتائجنا المعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق النقر على هذا الرابط .

اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الظاهرة في القائمة الرئيسية.

تحدد المرحلة التعليمية مرحلة السادس الاعدادي الدور الاول.

اكتب بالمحافظة التي ادى بها الطالب امتحانه.

اكتب اسم الطالب والرقم الامتحاني الخاص به ثم انقر على أيقونة البحث.

جدول اختبارات السادس الاعدادي 2024

أعلنت الوزارة عن جدول اختبارات السادس اعدادي يمكنكم الاطلاع عليه من خلال متابعة النقاط التالية: