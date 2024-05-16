النتائج مبشرة جدًا للكل “رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس” نجاح 99% من الطلاب

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد رابط باسم موقع نتيجة يبين نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس والسادس حيث يمكن الاستعلام فقط باستخدام الاسم ورقم الجلوس لعام 2024 حيث انه سوف يتم تفعيل هذا الرابط فور ظهور النتائج بعد الانتهاء من التصحيح مباشرة حيث انه متبقي اقل من اسبوع وتنتهي الامتحانات في جميع المحافظات المصرية ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الدخول مباشرة عبر رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس تابعوا معي.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 برقم الجلوس

يمكن لجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في جميع المحافظات المصرية الاطلاع على نتيجة الصف الرابع الابتدائي الالكترونية حيث ان الوزارة اعلنت عن إمكانية الاستعلام من خلال رابط نتيجه الذي يمكنكم الدخول عليه وكتابة اسم الطالب رباعيا أو اسم الطالب وكتابة رقم الجلوس وتحديد محافظة تأدية الامتحان والنقر على استعلام ولكن بعد الإعلان عن النتائج من خلال الموقع حيث يمكنكم الدخول حاليا على موقع مديرية التربية والتعليم من خلال هذا الرابط.

طرق اخرى للاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أكثر من طريقة يمكن من خلالها الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائى يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: