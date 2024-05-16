“متستناش أكتر من كدة!” أفخم وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب في 2024!

تعد شركة سامسونج جالكسي شركة رائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، واستطاعت أن تحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها التي تناسب جميع الفئات، ومؤخراً قامت بإصدار هاتف ذكي ذات مميزات رائعة وسعر مناسب جداً، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب 2024.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A24

يشتمل هاتف سامسونج جالاكسي A24 على العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

اسم الهاتف Samsung galaxy A24 نوع الهاتف هاتف ذكي عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM GPRS يدعم Ed5 يدعم نوع الشاشة Super Amoled حجم الشاشة ٦،٥ بوصة معدل التحديث ٩٠ هرتز عدد الكاميرات الخلفية 3 كاميرات دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية ٥٠ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ١٣ ميجا بيكسل سعة البطارية ٥٠٠٠ ملي امبير نسبة قوة الشحن ٢٥ وات ألوان الهاتف متوافرا بالألوان التالية الأسود والفضي والأخضر نوع المعالج ميديا تك Helio G99 عدد الرامات ٦،٨ جيجا بايت سعة التخزين الداخلية ١٢٨ جيجا بايت سعة تخزين خارجية يدعم

مميزات هاتف Samsung galaxy A24

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عنها أبرزها ما يلي:

يعد من أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة.

وأيضا يدعم شاشة كبيرة تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح وراحة.

كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.

كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وشاحن سريع لشحن البطارية كاملة في وقت قصير.

كما يدعم أيضاً شكل أنيق وشيك وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Samsung galaxy A24