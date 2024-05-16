تكنولوجيا

“متستناش أكتر من كدة!” أفخم وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب في 2024!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 12 دقيقة
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تعد شركة سامسونج جالكسي شركة رائدة في مجال صناعة الهواتف المحمولة بجميع أنواعها، واستطاعت أن تحوذ على ثقة فئة كبيرة من المستخدمين وذلك لجودة منتجاتها وأسعارها التي تناسب جميع الفئات، ومؤخراً قامت بإصدار هاتف ذكي ذات مميزات رائعة وسعر مناسب جداً، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن أفضل وأرخص موبايل سامسونج للفئة المتوسطة والشباب 2024.

مواصفات هاتف Samsung galaxy A24

يشتمل هاتف سامسونج جالاكسي A24 على العديد من المواصفات الرائعة التي جعلت الكثير يتساءل عنها وأبرزها ما يلي:

اسم الهاتفSamsung galaxy A24
نوع الهاتفهاتف ذكي
عدد الشرائحاثنين
نوع الشريحةNano SIM
GPRSيدعم
Ed5يدعم
نوع الشاشةSuper Amoled
حجم الشاشة٦،٥ بوصة
معدل التحديث٩٠ هرتز
عدد الكاميرات الخلفية3 كاميرات
دقة الكاميرا الخلفية الرئيسية٥٠ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية١٣ ميجا بيكسل
سعة البطارية٥٠٠٠ ملي امبير
نسبة قوة الشحن٢٥ وات
ألوان الهاتفمتوافرا بالألوان التالية الأسود والفضي والأخضر
نوع المعالجميديا تك Helio G99
عدد الرامات٦،٨ جيجا بايت
سعة التخزين الداخلية١٢٨ جيجا بايت
سعة تخزين خارجيةيدعم
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A24
هاتف سامسونج Galaxy A24

مميزات هاتف Samsung galaxy A24

أما عن مميزات ذلك الهاتف فهي كثيرة مما جعل الكثير يتساءل ويبحث عنها أبرزها ما يلي:

  • يعد من أول مميزات ذلك الهاتف أنه يدعم كاميرا خلفية وامامية ذات جودة ودقة عالية تمنحك صورة غاية الروعة.
  • وأيضا يدعم شاشة كبيرة تصل إلى ٦،٥ بوصة تمكنك من الرؤية والمشاهدة بوضوح وراحة.
  • كما يدعم أيضاً ذلك الهاتف ذاكرة تخزين داخلية كبيرة جداً لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.
  • كذلك أيضاً يدعم بطارية قوية يمكنها العمل لمدة طويلة دون الحاجة إلى شحن، وشاحن سريع لشحن البطارية كاملة في وقت قصير.
  • كما يدعم أيضاً شكل أنيق وشيك وألوان عصرية وحديثة ومتنوعة تناسب جميع الاذواق والاعمار والفئات.

سعر هاتف Samsung galaxy A24

  • أما عن سعر ذلك الهاتف فهو يعد من أهم مميزاته، وذلك لأنه يباع مقابل سعر ٧٣٥٠ جنيه مصري في الأسواق المصرية.
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صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 12 دقيقة
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