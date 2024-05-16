“أغاني لولو للأطفال بجودة عالية” أقوى أشارة لتردد قناة وناسة Wanasah على الأقمار الصناعية لمتابعة أروع الأناشيد والأغاني

يتم البحث بشكل مستمر عن تردد قناة وناسة التي تعد من أكثر القنوات المفضلة لدى الأطفال، وذلك لأن هذه القناة تميزت بعرض أغاني وأناشيد أعجبت الأطفال بشكل كبير، حيث جذب محتوى قناة وناسة ملايين الأطفال من كافة دول الوطن العربي، لذلك حققت هذه القناة نسبة مشاهدة عالية وإقبال واسع من قبل الأطفال الذين أصبحوا يفضلون قناة وناسة ويقبلون على متابعته بكل محبة وشغف، وسوف نذكر لكم بيانات تردد قناة طيور الجنة بيبي المميزة عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات.

استقبل تردد قناة وناسة Wanasah على الأقمار الصناعية

يحب الأهل رؤية أطفالهم يكتسبون معلومات جديدة تساعد على تنمية مهاراتهم وقدراتهم العقلية، وهذا ما لاحظه أولياء الأمور على أطفالهم بعد معرفة قناة وناسة التي تساهم بشكل كبير في تربية الأطفال تربية حسنة، وفي السطور القادمة نذكر لكم أحدث تردد لقناة وناسة للأطفال على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وهي كالآتي في مقال اليوم.

أقوى أشارة لتردد قناة وناسة نايل سات

تردد قناة وناسة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

الجودة: SD.

بجودة عالية تردد قناة وناسة على عرب سات

تردد القناة: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة للقناة: HD.

أهم مميزات قناة وناسة للأطفال