وزارة الحج والعمرة تُحذر من عقوبات صارمة على المُخالفين لشروط الحج هذا العام!

أعلنت وزارة الحج والعمرة في بيان رسمي لها منذ عدة أيام بشأن موسم الحج لهذا العام، جاء في بيان الوزارة تأكيد على ضرورة أن يتمثل الحجاج لأنظمة الحج المُعلن عنها حيث أكدت على أنه واجب شرعي لا يمكن لأي فرد أن يخالفه، كما شددت على توجيه أقصى عقوبة لمن يخالف أو يعيق هذه الفريضة بأي شكل من الأشكال.

بيان الوزارة وتوضيح أنظمة الحج

أوضحت وزارة الحج في بيانها العاجل على موقع التواصل الاجتماعي إكس بعدم التحايل على التعليمات التي حددتها لأنظمة الحج:

كما نوهت على أن المخالفة الصريحة لهذه الأنظمة يُعرض صاحبها إلى تطبيق قوانين المخالفات.

أيضًا شددت على ضرورة الالتزام بجميع البنود التي نصت عليها الأنظمة السعودية، وذلك من أجل التسهيل على الحجاج.

الجدير بالذكر أن الوزارة قد أكدت في وقت ماضي على أن تأشيرة الحج واحدة من الأمور الإلزامية لكل من يرغب في أداء هذه الفريضة.

جاء ذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء وتسهيل المناسك على الحجاج وبالتالي تحمي الحاج من أية مخاطر محتملة.

أخيرًا أعلنت الوزارة عن أنه لن يتم دخول مكة لأي وافد إلا من خلال وجود تصريح رسمي بالدخول.

أسعار حملات الحج الرسمية 1445

أعلنت الوزارة عن باقات الحج والأسعار المتاحة للوافدين، وهي على النحو التالي: