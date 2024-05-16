“نزلها عندك” تنزيل تردد قناة أم بي سي العراق الجديد mbc Iraq على القمر الصناعي نايل سات بجودة هائلة وإشارة قوية
قناة أم بي سي العراق، من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت ضجة كبيرة في الوطن العربي، إضافة إلى أن هذه القناة تقوم بنقل الكثير من البرامج الإخبارية ذات الدقة العالية، التي يحتاج إليها ملايين المتابعين في الوطن العربي، فضلاً عن امتلاكها لمجموعة من الأستديوهات عالية التجهيز، بما تكمن في نقل الحدث أول بأول، سواء في المجال الإخباري أو الترفيهي، ويمكنك التعرف على تردد القناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.
تردد ام بي سي العراق الجديد 2024
ولكي تُشاهد العديد من البرامج الإخبارية والترفيهية والرياضية المميزة، بالإضافة إلى برامج الطبخ والمحتوى الطفولي، وغيرها من البرامج التعليمية الأكثر تميزًا، فيُرجى اتباع المعلومات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي لقناة أم بي سي يكون النايل سات.
- التردد الجديد لقناة أم بي سي فهو 12226.
- بالإضافة إلى معامل الترميز الخاص بالقناة يكون 27500.
- استقطاب قناة ام بي سي العراق هو أفقي.
- هذا وأن معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.
نزل تردد قناة ام بي سي العراق 2024 عرب سات
ولقناة ام بي سي العراق، تردد اخر على العرب سات، وهو يأتي بإشارة قوية وجودة عالية، بالإضافة إلى الصورة الواضحة التي يتم نقلها على القناة وعلى مدار اليوم دون توقف، وفقًا للبيانات التالية:-
- القمر الصناعي يكون العرب سات.
- التردد الخاص بالقناة يكون 11862.
- معدل استقطاب قناة ام بي سي العراق يكون أفقي.
- معامل الترميز للقناة ذاتها فهو 27500.