اطمن على نتيجتك .. الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية2024

بالتزامن مع انتهاء امتحانات الصف السادس الابتدائي منذ أيام، يشغل بال الكثير من الطلاب والآباء والأمهات عن كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الابتدائية 2024 والتي أصبحت متوفرة الآن في عدد كبير من المحافظات، وقد يرغب الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، إذ يوفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة السادس ابتدائي في بعض المحافظات بجانب نشر النتيجة بالمدارس وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد جميع الدرجات، حيث أنه بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم إعلان النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية أو عن طريق المدرسة التابع لها الطالب، وفيما يلي نقدم لكم لينك نتيجة الشهادة الابتدائية 2024.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية 2024

في ظل الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور تتيح الوزارة رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني وذلك خلال الأسبوع الجاري، إذ انتهى الطلاب من أداء امتحانات آخر العام، وقد أكدت الوزارة أنه يتم العمل من اليوم الأول تصحيح الاختبارات النهائية للدور الثاني والتي على أساسها سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من تصحيحها في جميع المدارس الحكومية وبعد ذلك سيتم نشر النتيجة سواء عبر موقع الوزارة أو من خلال المدارس التابع لها الطلاب، ويمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية من خلال إتباع هذه الخطوات:

في البداية قم بالضغط على رابط بوابة التعليم الأساسي

ثم بعد ذلك اختر نتيجة سنوات النقل من الخيارات المتاحة.

اختر المرحلة الابتدائية.

عليك تحديد الصف السادس واختيار الفصل الثاني 2024.

يتم بعدها الضغط على عرض النتيجة.

سيتم عرض نتيجة الامتحان.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي

لقد حددت وزارة التربية والتعليم طريقة تقييم طلاب الشهادة الابتدائية في الفصل الدراسي الثاني، حيث قامت الوزارة بتقييم الطلاب في نهاية العام بمجموع 280 درجة وسوف تكون مقسمة على ترمين، كل ترم 140 درجة، ويكون توزيع درجات المواد على النحو التالي :