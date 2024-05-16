“وزارة التعليم العراقي” نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول عموم المحافظات بالرقم الامتحاني

تستعد وزارة التربية العراقية في الأيام الأخيرة الماضية لإعلان نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول حيث يؤدي طلاب السادس الاعدادي امتحانات الدور الأول يوم 8 يونيو القادم وتعمل وزارة التربية العراقية بجهود جميع العاملين بها علي تنظيم لجان الامتحانات ومساعدة جميع طلاب وطالبات السادس الاعدادي في جميع المحافظات على الاستعداد بشكل جيد قبل دخول الامتحان وذلك عن طريق وضع نماذج متعددة لجميع المواد الدراسية عبر موقع وزارة التربية العراقية ، كما سيتم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء من عمليات التصحيح بعد نهاية الامتحانات.

نتائج السادس الاعدادي 2024 دور اول

يتمكن جميع طلاب السادس الاعدادي من الاستعلام عن نتيجة الامتحانات فور ظهورها عبر موقع وزارة التربية العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن جميع كنترولات وزارة التربية العراقية تعمل بدقة عالية في التصحيح ومراجعة أوراق الطلاب لإعطاء كل طالب حقه ويمكن الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية العراقية.

قم بالدخول عبر قسم الخدمات الالكترونية.

ثم قم بالدخول عبر قسم نتائج الطلاب.

ثم اضغط عل نتائج السادس الاعدادي.

ثم قم بتسجيل الرقم الامتحاني للطالب واسم المحافظة.

ثم اضغط على “استعلام”.

موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي الدور الاول 2024

يتوقع الكثير من طلاب وطالبات السادس الاعدادي في العراق ظهور نتيجة الامتحانات خلال الأسابيع القليلة القادمة فور نهاية امتحانات جميع المواد الدراسية وذلك يوم 2 يوليو 2024 ، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة الكترونيًا عبر موقع وزارة التربية العراقية .