الف مبروك للناجحين .. رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024
تعد مرحلة السادس الاعدادي في العراق من أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب لذلك يزيد البحث عن نتائج امتحانات هذه المرحلة، نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا الإلكتروني أحد الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم العراقي للتعرف على النتيجة بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، كما أعلنت الوزارة عن جدول الامتحانات في هذه المرحلة الدراسية التي تعتبر من أهم المراحل الدراسية في حياة الطالب، مؤكدة أن الطلاب سيؤدون امتحانات السادس الاعدادي في يوم السبت 8 يونيو 2024.
رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024
أكدت وزارة التربية والتعليم العراقي إتاحتها بشكل إلكتروني رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وذلك في ضوء توفير الخدمات الخاصة بالطلاب عبر شبكة الإنترنت من أجل التسهيل والتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة النتيجة بكل سهولة وهدوء، ومن أجل الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي، يتم اتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية العراقية أو الموقع الرسمي لمنصة نتائجنا.
- بعد يتم كتابة رمز التحقق الموجود أمامك على الشاشة.
- ثم بعد ذلك قم بالنقر فوق المرحلة التعليمية التي تتبع لها ثم عليك إدخال اسم المحافظة.
- في هذه الخطوة يتم كتابة البيانات الخاصة بك ثم الضغط فوق زر بحث.
- سيظهر لك جميع الكشوفات الخاصة بالنتائج وعليك معرفة النتيجة الخاصة بك بكل سهولة.
جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق 2024
خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي في العراق 2024، ومن المقرر أنها تبدأ يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، لتنتهي يوم
الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 وجاء جدول امتحانات السادس الاعدادي على النحو التالي:
- السبت 8 يونيو: التربية الاسلامية للقسم العلمي.
- بينما يوم الأحد 9 يونيو: التربية الإسلامية لقسم الفنون، القسم الأدبي.
- الإثنين 10 يونيو: اللغة العربية للقسم العلمي.
- الثلاثاء 11 يونيو: اللغة العربية لقسم الفنون، القسم الأدبي.
- الأربعاء 12 يونيو: اللغة الانجليزية للقسم العلمي.
- الخميس 13 يونيو: اللغة الإنجليزية للقسم الأدبي، قسم الفنون.
- السبت 22 يونيو: الأحياء للقسم العلمي.
- الأحد 23 يونيو: تاريخ الفن التشكيلي لقسم الفنون، وامتحان التاريخ للقسم الأدبي.
- الإثنين 24 يونيو: امتحان الرياضيات للقسم العلمي.
- الثلاثاء 25 يونيو: امتحان الرياضيات لقسم الفنون والقسم الادبي.
- الأربعاء 26 يونيو: الكيمياء للقسم العلمي.
- الخميس 27 يونيو: امتحان الجغرافيا للقسم الأدبي.
- السبت 29 يونيو: امتحان الفيزياء للقسم العلمي.
- الأحد 30 يونيو: امتحان الاقتصاد +الفن البيئي.
- الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الفرنسية للقسم الأدبي، القسم العلمي.