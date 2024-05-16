الضمان الاجتماعي المطور: موعد نزول دفعة شهر يونيو 2024 يُعلن رسميًا! إليك التفاصيل من وزارة الموارد

يتردد سؤال هام جدًا في أذهان الكثيرين ألا وهو متى ينزل الضمان الاجتماعي المطور؟ وزارة الموارد توضح موعد نزول الضمان المطور 2024 وذلك بعد التحديث الجديد، حيث ينتظر الكثيرين من محدودي الدخل هذا الدعم، إذ يعمل هذا البرنامج على تقديم يد العون لتلك الأسر الفقيرة وتوفر لهم احتياجاتهم الأساسية، وسوف نوضح المواعيد الخاصة بصرف هذا الضمان وخطوات التسجيل فيه خلال مقالنا.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر 1445 – 2024

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا بالكشف عن مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور لهذا الشهر، وفي ظل العطلات الرسمية الممتدة فقد وضحت الحكومة مواعيد الصرف لهذا الشهر كما يلي:

موعد صرف الضمان لشهر مايو 2024 يتم صرفه من يوم 2 يونيو لعام 2024 الموافق تاريخ 25/11/1445 هجريًا.

بينما موعد الصرف شهر يونيو يكون يوم الإثنين الموافق 1 يوليو

كما أن موعد صرف الضمان لشهر يوليو سوف يكون في يوم 1 أغسطس

كذلك سوف يصرف ضمان شهر أغسطس يكون يوم 1 سبتمبر

وأخيرًا موعد صرف شهر سبتمبر يكون يوم 1 أكتوبر

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1445

يمكن تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور بكل سهولة من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نعرضها فيما يلي: