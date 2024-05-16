“توزيع 150 مليون دينار عاجلة”.. “حكومة العراق” تزف نبأ سار لجميع مواطنيها في مختلف المحافظات

في ظل القروض والمبادرات التي يُطلقها مصرف الرافدين لجميع المواطنين في دولة العراق، قام مؤخرًا بالإعلان عن منح السلف الخاصة بمنتسبي الحشد الشعبي، وعن مواصلته الكاملة في تقديم كافة القروض الخاصة بالبناء للموظفين وكذلك المواطنين المنطبق عليهم شروط الحصول على القرض، على أن يتراوح قيمة التمويل من 5 ملايين دينار عراقي إلى 150 مليونًا دينارًا عراقيًا.

قيمة قروض البناء وشراء الدور السكنية

وأكد المدير العام لمصرف الرافدين في العراق، أحمد بجاي، أن القروض التي تم إطلاقها جاءت ضمن الخطة الائتمانية للعام الجاري 2024، مما بلغت قيمتها الإجمالية نحو الـ 10 تريليونات دينار عراقي، وتم توزيع ربع قيمة المبلغ الإجمالي على القروض والسلف المتحصل عليها الموظفين والمتقاعدين وباقي المواطنين في محافظات العراق، مشيرًا إلى سلف منتسبي الحشد الشعبي مازالت مستمرة بعد تأخير حدث في الفترة الماضية، نظرًا لإعادة تنظيم البيانات وزيادة العدد الراغب في الحصول على هذه السلف والقروض داخل الدولة.

نسبة الفائدة على قروض مصرف الرافدين

وأضاف مدير عام مصرف الرافدين، أن القروض المؤهل توزيعها من قبل المصرف، تكون موجهة إلى شراء الدور السكنية والترميم والبناء، وذلك بنسبة فائدة تبلغ نحو 6% وهي تناقصية، على أن يكون نحو 50% من قيمة الراتب المقترض كافيًا لسداد القسط الشهري الخاص بصرفه مع الفائدة، كما أنه يتم صرف القرض بمنح ضمان بطاقة الماستر كارد والعقار، ليبدأ من 5 مليون إلى 150 مليون دينار عراقي، يتم التقديم عليه إلكترونيًا أو من خلال فروع المصرف.