وداعاً للقلق! إليك خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1445 دون الحاجة إلى أبشر

وفرت وزارة الخارجية السعودية خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1445 بدون أبشر، في إطار تسهيل إجراءات التأشيرة على جميع المواطنين، كما تحرص على تيسير الخطوات دون الحاجة للتوجه إلى مقر إدارة الجوازات العامة بالإضافة إلى عدم استخدام تطبيق أبشر وبالتالي يحصل الفرد على التصريح بسهولة، لذا نسلط لكم الضوء خلال هذا التقرير عن أبرز الخطوات التي يمكن اتباعها في الاستعلام.

استعلام تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

يمكن الإطلاع على صلاحية التأشيرة التي يمتلكها المقيم على أراضي المملكة دون الحاجة إلى أبشر من خلال اتباع الخطوات التي نوضحها في الآتي:

يتم التوجه مباشرة إلى منصة مقيم الرقمية على الإنترنت.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار التحقق عن طريق رقم الإقامة ثم إدخاله في الحقل المعد لذلك.

ينبغي إدراج المعلومات المطابقة مع رقم التأشيرة أو جواز السفر، بالإضافة إلى الاسم وتاريخ الميلاد أيضًا تاريخ الإقامة وانتهاء التأشيرة.

بعدها أضف رقم الإقامة بدقة ثم انقر على زر الإستعلام، انتظر لحظات حتى يتم عرض صلاحية التأشيرة وفترة الانتهاء.

طباعة تأشيرة خروج وعودة أبشر

يمكن بعد الاطلاع على معلومات التأشيرة والتعرف على فترة انتهائها بسهولة من خلال الخطوات التي تم ذكرها سابقًا، اتبع النقاط التالية حتى تتمكن من طباعة التأشيرة للاطلاع عليها في أي وقت: