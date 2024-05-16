” اجري قدم بسرعة واستلم عطول” رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 إلكترونيا

تعد منحة العمالة الغير منتظمة واحدة ضمن أنواع المساعدات المالية التي توفرها الحكومة المصرية للمواطنين المستحقين الذين ليس لديهم عمل ثابت يعينهم على ظروف الحياة الصعبة، تقدر قيمة هذه المنحة 1000 جنيه، وقد اشارت وزارة القوى العاملة أن هذه المنحة بمثابة مصدر دخل للأفراد الغير قادرين على العمل من أجل تحسين مستواهم المعيشي، وقد أتاحت الوزارة رابط إلكتروني للتسجيل في المنحة والتيسير على المواطنين، وفيما يلي سوف نعرض لكم كيفية التسجيل في المنحة عبر الرابط الإلكتروني وأهم الشروط اللازمة للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 إلكترونيا

منحة العمالة الغير منتظمة تأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة المواطنين الغير قادرين على العمل في توفير مصدر دخل لهم يعينهم على متطلبات الحياة، ولقد أتاحت وزارة العمل رابط إلكتروني للتسجيل في المنحة من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد المبذول في الوقوف بالمقرات الحكومية، ويتاح الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، ويكون التسجيل كالآتي:

في البداية يتم الدخول مباشرة عبر رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

ثم بعد ذلك يتم تسجيل البيانات المطلوبة والتي تتمثل في بطاقة الرقم القومى، صورة بطاقة التأمين الاجتماعي، فواتير الكهرباء والغاز والمياه.

تقديم الأوراق والمستندات الرسمية التي تثبت حالة العامل المهنية.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2024

وتأتي منحة العمالة غير المنتظمة تنفيذًا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعانة ورعاية العمالة وتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ويتم الحصول على المنحة وفقا لاستحقاق الدعم ويكون وفق مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، هذه الشروط تتمثل في الآتي: