المرأة المطلقة في حساب المواطن: خطوات التسجيل وشرح تأثير العمر والدعم وأسباب توقف الصرف!

أطلقت المملكة السعودية برنامج حساب المواطن لدعم المواطنين لكم كيف تسجل المطلقة في حساب المواطن للاستفادة من الإعانة الشهرية التي توفرها لها الدولة لمواجهة تكاليف الحياة وتحسين مستوى المعيشة، هذا ما نتعرف عليه خلال تقريرنا حيث أعلنت السلطات السعودية عن بعض الشروط التي ينبغي أن تكون مستوفاة لدى المطلقة قبل التقديم على الدعم.

كيفية تسجل المطلقة في حساب المواطن

أصبح التسجيل يسيرًا بعد دخول التكنولوجيا للإجراءات الحكومية مما جعل الأمر أسهل وأيسر وأقل في الوقت والجهد، حيث حددت الوزارة الخطوات التالية للتسجيل:

الانتقال إلى منصة حساب المواطن من هنا.

إضافة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور وذلك من أجل تسجيل الدخول.

كتابة جميع البيانات بدقة ثم الإقرار بصحتها.

الضغط على تسجيل للتوجه إلى الصفحة الرئيسية.

تحديد تفاصيل الطلب، ثم تعبئة البيانات في أماكنها الصحيحة.

إدراج قيمة الدخل الشهري ورقم الحساب البنكي.

إرفاق المستندات المطلوبة ثم النقر على تقديم الطلب.

شروط تسجيل المطلقة في حساب المواطن

تم تحديد بعض الضوابط التي تُمكن المطلقة من التسجيل في حساب المواطن بعد التحقق منها، وجاءت على النحو التالي: