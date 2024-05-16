مضمونة الان 100%.. طرق شحن شدات ببجي 2024 بدون حظر الحساب عن طريق id

احتلت طرق شحن شدات ببجي 2024، عمليات البحث الأولى في جوجل والعديد من المواقع وذلك بسبب الشهرة الواسعة للعبة ببجي منذ إصدارها وحتى هذه اللحظة، حيث أن يُمارسها العديد من الشباب ولذلك يرغبون في معرفة شحن الشدات والتي تُساعدهم في الحصول على أحدث الأسلحة النارية باللعبة وكذلك شراء الملابس والأحذية الجديدة، كما أن شحن الشدات في البداية كانت تتطلب دفع رسوم مالية ولكن الآن يمكنك الحصول عليها مجاناً وهذا هو ما سنتحدث عنه في مقال اليوم.

طرق شحن شدات ببجي 2024

كما ذكرنا سابقا فإننا سنتحدث الآن عن طرق شحن شدات ببجي 2024، والتي يمكن تلخيصها فيما يلى:

حتى تتمكن من شحن الشدات، عليك الدخول إلى الموقع الرسمي للعبة ببجي. قم بإدخال البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول على الموقع. قم بالضغط على كلمة “شحن شدات ببجي”. ستظهر أمامك صفحة، وستحتاج إلى إدخال بيانات الحساب بالإضافة أيضًا إلى إدخال الـ ID الخاص بك. اختار قيمة الشحن التي ترغب بها، ومن ثم اضغط على كلمة “دفع”.

كيفية تنزيل أحدث إصدار من لعبة ببجي

وبعد أن انتهينا من شرح خطوات شحن شدات ببجي 2024، يهتم البعض أيضًا بمعرفة خطوات تنزيل الإصدار الأحدث من لعبة ببجي، ويمكنهم فعل ذلك عن طريق:

فتح تطبيق “جوجل بلاى”

البحث عن لعبة ببجي في شريط البحث الخاص بتطبيق جوجل بلاى

اختيار اللعبة من نتائج البحث

إذا قمت في السابق بتثبيت اللعبة، فستظهر أمامك كلمة “تحديث” قم بالضغط عليها، أما إذا لم تكن سبق لك تنزيل اللعبة من قبل فعليك بتنزيلها أولاً ثم بعد ذلك قم بتحديثها.



أكواد مجانية يمكن استخدامها بلعبة ببجي

يذكر أن هناك أكواد مجانية يمكن استخدامها أثناء اللعب، وذلك لشراء مجموعة من الموارد ومن هذه الأكواد ما يلى:

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BBKVZBZ6FW

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UCBYSD1900

UCBYSD3850

UCBYSD800

UCBYSD800 – 800 UC

UCBYSD8100 – 8100 UC