الان “نتيجة 3 متوسط” لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 البصرة وصلاح الدين وباقي المحافظات عبر وزارة التربية الرسمي

يرغب العديد من الطلبة في معرفة نتائج الثالث متوسط الدور الأول، وذلك عقب الإعلان عنها مباشرة وبعد أن يتم الإنتهاء من امتحانات هذه المرحلة، فضلاً عن أن وزارة التربية العراقية، قامت مؤخرًا بإصدار جدول الإمتحانات التي يشمل جميع المواد الدراسية، بما يمكن التعرف عليه، ومعرفة المواد المنوط الإمتحان فيها من قبل الوزارة، هذا بالإضافة إلى أن الوزارة حريصة على البدء في عمليات التصحيح والمراجعة مباشرة، بعد أن تنتهي الإمتحانات بشكل رسمي.

كيف أحصل على نتيجة الثالث متوسط دور أول

ولكي تتمكن من الحصول على نتائج الثالث المتوسط دور أول في العراق، وبمختلف المحافظات، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في التالي:-

ان يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي عبر الإنترنت.

ليتم تسجيل الدخول الخاص بكل طالب وطالبة فيما بعد.

على أن يتم اختيار المرحلة والمحافظة الخاصة بالطالب.

مع الضغط على زر “تنزيل”.

ليتم بعدها تنزيل جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة على جهازك، والبحث عن أسمك بالدرجات.

موعد بدء امتحانات الثالث متوسط دور أول

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الثالث متوسط الدور الأول، يوافق يوم الثلاثاء المقبل 21 مايو 2024 بما يشمل مادتي اللغة الإسلامية والعربية، بالإضافة إلى أن نهاية امتحانات المرحلة ذاتها سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024 بما يضمن مواد اللغة الفرنسية واللغة الكردية، مع التجهيز والإستعداد التام لكل هذه الإمتحانات التي سيخوضها الطلبة في الفترة المقبلة.