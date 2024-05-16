ترقب نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024 “بوابة الأزهر الشريف” الترم الثاني

ينتظر الآن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الأزهر الشريف الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية باستخدام الاسم بسبب أن قطاع الأزهر الشريف قام بالإعلان انه سوف يتم ظهور النتائج في الساعات القليلة القادمة من خلال بوابة الازهر الشريف وفي ذلك الوقت يستطيع جميع الطلاب والطالبات الحصول على النتيجة الكترونيا من خلال البوابة حيث انه يمكنكم من خلال متابعة هذا المقال الاطلاع على خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024 تابعوا معي.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم 2024

يمكنكم من خلال متابعة النقاط الدخول مباشرة عبر رابط بوابة الازهر الشريف والاطلاع على خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الازهرية بالاسم:

يمكنكم الدخول عبر موقع بوابة الازهر الشريف عن طريق النقر على هذا الرابط .

في الخطوة التالية انقر على أيقونة نتيجة الشهادة الاعدادية.

حدد الفصل الدراسي الثاني.

اكتب اسم الطالب رباعيا بشكل صحيح واكتب رقم الجلوس.

انقر على أيقونة عرض النتيجة.

وسوف تتمكن من رؤية النتيجة في الحال، علمًا بأنها سوف تفيد من نجاح الطالب او رسوبه.

توزيع درجات الشهادة الاعدادية الازهرية 2024

يمكن الان لجميع الطلاب وطالبات الازهر الشريف الاطلاع على توزيعه الدرجات للشهادة الاعدادية الازهرية لعام 2024 لكل مادة دراسية وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل الأزهر الشريف من خلال متابعة النقاط التالية: