ألحق جددها قبل ما تدفع غرامة وتتسحب منك الرخصة.. أعرف فترة السماح المحددة لتجديد رخصة السيارة 2024.. وأهم الأوراق المطلوبة

تجديد رخصة السيارة، تمنح الإدارة العامة للمرور في مصر مالك السيارة فترة سماح لتجديد رخصة سيارته قبل أن يضطر لدفع غرامة التأخير، وللعلم أن الحكومة المصرية قامات بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتجديد الرخصة ويمكن أن يتم ذلك بشكل إلكتروني وسريع حرصًا منها لمحاولة تخفيف الأعباء عن مكاتب المرور المختلفة الموجودة في المحافظات حيث أنه يتم إنجاز مهمة تجديد الرخصة في وقت قصير جدا ولذلك احرص على تجديد رخصتك قلبا أن تقع في دفع الغرام المالية المحددة من قبل الجهات المسؤولة بعد انتهاء مدة السماح.

فترة السماح لتجديد السيارة في مصر

تمنح الإدارة العامة للمرور في مصر مالك السيارة فترة سماح مدتها شهر واحد لتجديد رخصة سيارته من تاريخ انتهاء صلاحيتها، و خلال فترة السماح، لا يتم تغريم مالك السيارة ولكن بعد انتهاء 30 يوم منذ انتهاء رخصة السيارة يتم احتساب غرامة يومية بقيمة 40 جنيه في حالة عدم تجديد الرخصة أي أنه يتم احتساب كل يوم يمر بعد انتهاء فترة السماح بأربعين جنيه.

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة السيارة

‏الكثير من أصحاب السيارات يتسألون عن كيفية تجديد الرخصة أو الأوراق المطلوبة:

بطاقة رخصة السيارة.

بطاقة الرقم القومي لصاحب السيارة.

شهادة تأمين سارية المفعول.

سند قبض رسوم تجديد الرخصة.

أي أوراق أخرى قد تطلبها الإدارة العامة للمرور.

‏أوراق تؤكد تسديد كافة المخالفات الموجودة على الرخصة أو السيارة.

خطوات تجديد رخصة السيارة

‏من الممكن أن تتم عملية التجديد بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية، أو يتم التجديد من خلال مكاتب المرور: