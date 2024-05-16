الف مبروك النجاح… نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 الترم الثاني برقم الجلوس والاسم

بينما ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024 يعلنها بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 وهي المنصة الرسمية والمعتمدة من وزارة التربية والتعليم المصرية، هذه البوابة توفر خدمة الاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي لجميع الطلاب، وتعتبر هذه الخطوة من أهم الخطوات التي ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بشغف، حيث تمثل نتائج الامتحانات مرحلة مهمة في حياة الطلاب و تأثيرها يمتد إلى مستقبلهم الدراسي، ومن المتوقع أن تكون هذه النتائج مؤشر على أداء الطلاب وتحديد مدى تقدمهم ونجاحهم في مسار التعليم.

نتيجة الصف الرابع الابتدائى 2024

بوابة التعليم الأساسي تمنح الطلاب فرصة للاطلاع على درجاتهم في جميع المواد بالتفصيل وذلك من خلال البحث باستخدام رقم الجلوس، إليكم الخطوات البسيطة للاستعلام عن نتائج الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي:

يمكن زيارة الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي من خلال الرابط المتاح من هنا.

بمجرد دخولكم إلى الموقع يطلب منكم اختيار الخدمة المرتبطة بنتائج الطلاب.

قوموا بإدخال جميع البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب ورقم الجلوس في الحقول المخصصة لها.

اختاروا المرحلة التعليمية المناسبة والصف الدراسي للطالب سواء كان الصف الرابع، الخامس، أو السادس.

بعد إدخال البيانات انقروا على زر عرض النتائج للاطلاع على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني

من المقرر أن تعلن المديريات التعليمية في جميع أنحاء البلاد نتائج الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في الأيام القادمة بمجرد الانتهاء من عمليات تصحيح وتقييم الدرجات.

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج امتحانات الفصل الثاني لعام 2024 سيتم الإعلان عنها فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة لطلاب جميع المراحل التعليمية بما في ذلك طلاب الصفوف النقل.