جوحل يُذهل العالم!! ميزة خيالية لحماية المستخدمين من المكالمات والرسائل الإحتيالية

شركة جوجل العالمة تصدر خاصية جديدة بخصوص حماية خاصية عدم اختراق أي مكالمات تعمل علي إزعاج المستخدم خصوصا بالمستخدمين الذين يحملون هواتف اند رويد، حيث تعمل هذه الخاصية علي عدم سرقة الحساب، الكشف أيضا علي المكالمات المزعجة، من خلال وضع تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل شركة جوجل علي تطويرها وتقديمها، عبر هذه السطور من هذا الموضع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة في السطور الآتية.

دور الذكاء الاصطناعي لحماية خصوصية المستخدم

أعلنت شركة جوجل عن الدور الهام الذي يقوم به الذكاء الاصطناعي في هواتف أندرويد، من اجل حماية خصوصية المستخدم، عدم اختراق وانتهاك المحادثات التي يجريها المستخدم مع الطرف الأخر، لذا قد تم ملاحظات هذه الشكاوى في الآونة الأخيرة، بان المستخدمين يشتكون بان أجهزتهم تخترق أثناء تأدية محادثات مع الطرف الأخر.

وضعت جوجل عدة ضوابط من اجل عدم اختراق الخصوصية

في ذات السياق قامت شركة جوجل بوضع عدة ضوابط من اجل حماية حقوق المستخدم من أهمها: