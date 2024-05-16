“ليش وقفت المنحة” أسباب وقف منحة البطالة في الجزائر.. خلي بالك من حسابك

كشفت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، عن أسباب وقف منحة البطالة، التي أثارت جدلاً كبيرًا بين المستفيدين في مختلف الولايات، هذا وأن هذه المنحة تشمل عدد كبير من المواطنين المتقدمين للحصول عليها بشكل شهري، على أن يتم التقديم في المنحة إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

حالات رفض القبول في منحة البطالة

وعن الحالات أو الأسباب التي يتم فيها وقف القبول في منحة البطالة داخل دولة الجزائر، ما يلي:-

في حالة إذا تخطى عمر المتقدم سن الـ 40 عامًا.

كذلك إذا ثبت بأن المتقدم لديه أي نشاط تُجاري يمنعه من الحصول على المنحة.

في حالة إذا كان موظفًا في أحد القطاعين الحكومي أو الخاص.

إضافة إلى منع القبول في منحة البطالة إذا ثبت بأن الشخص المتقدم قام بإدخال معلومات أو مستندات مضللة.

طريقة التقديم في منحة البطالة بالجزائر 2024

جاءت أبرز خطوات القيام بالتقديم في منحة البطالة داخل دولة الجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-