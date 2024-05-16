للحضارة والطبيعة.. ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024 وعرب سات لأفلام وبرامج وثائقية من منزلك

واحدة من أشهر القنوات التي تعرض محتوى عن الطبيعة والحضارة والتاريخ هي قناة ناشيونال جيوغرافيك، وبشكل خاص يبحث المواطنين عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024، بحيث يكونوا على متابعة مستمرة بالقناة من النايل سات، والتي يقدم لهم محتوى مجاني عالي الجودة دون تقطيع أو تشويش، ونوافيكم متابعينا الكرام بتردد القناة وكيفية استقباله لكل من يرغب في تثبيت القناة على جهازه، فكونوا معنا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من قنوات منظمة ناشيونال الفضائية والتي تعرض باقة من البرامج والأفلام الوثائقية فيما يخص الحضارة والتاريخ والطبيعة والعلم، ومتواجدة القناة بأكثر من نسخة، حيث تنطق حوالي 27 نسخة، وناشيونال جيواغرافيك أبو ظبي هي قناة ناطقة بالعربية، وتأتي إحداثياتها على هذا النحو:

نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11411.

استقطاب: أفقي.

معدل الرمز: 3000.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشفير: مفتوح.

عرب سات

تردد القناة: 11804.

استقطاب: أفقي.

ترمز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشفير: مفتوح.

طريقة تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2024

تثبيت تردد القناة من الأمور السهلة التي يمكن القيام بها في ثواني، حيث التثبيت يأتي كما يلي:

يتوجه المشاهد إلى زر القائمة حيث التثبيت اليدوي ويختار منه قائمة الأقمار الصناعية.

يختار إضافة قناة جديدة واختيار نايل سات أو عرب سات.

البدء في تقديم البيانات الخاصة بالقناة وبعدها يتم البحث عن القناة.

بعد ذلك سيتم حفظ القناة وستتمكن متابعينا الكرام من متابعة القناة في أي وقت ترغب به، وبأعلى جودة دون أي تشويش أو تقطيع.